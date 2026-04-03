Об этом информируют росСМИ.

Что известно об инциденте?

Утром 3 апреля в 06:26 по московскому времени вблизи станции Бряндино сошел с рельсов пассажирский поезд №302 сообщением Челябинск – Москва и перевернулся на бок. Известно, что в поезде находились 415 пассажиров.

Оперативные службы пишут, что людям пришлось выбираться наружу через окна.

По предварительным данным, в результате инцидента пострадали семь человек, среди них – ребенок. Трех из них госпитализировали. Российские власти сообщают, что погибших нет, одновременно отмечает, что "информация еще уточняется".

По сообщениям росСМИ, в поезде, который перевернулся, находилась спортивная секция – 34 ребенка, а также детский танцевальный коллектив из Челябинской области. Общее количество детей, которые ехали поездом, пока устанавливают, однако предварительно речь идет примерно о сотне.

Впоследствии один из вагонов загорелся, впрочем пожар оперативно ликвидировали. Обошлось без жертв или пострадавших.

На месте происшествия уже работают российские экстренные службы, в частности шесть бригад скорой помощи.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что, предварительно, из шести опрокинутых вагонов все люди эвакуированы. Интересно, что ранее российская железная дорога писала о семи вагонах.

Погибших нет. Предварительно 2 пассажира с переломами: один перелом ноги, второй с переломом ключицы. С ушибами 20 человек, включая одного ребенка с ушибом ноги,

– сообщил Текслер.

