Об этом со ссылкой на приговор суда сообщает The Moscow Times.

В чем причина диверсии?

Как сообщается, контрактник пошел на диверсию после того, как стал жертвой телефонных мошенников. Те, представившись сотрудниками банка, ФСБ и Минобороны, не только выманили у него около 350 тысяч рублей, но и убедили выполнить диверсию якобы для предотвращения действий ВСУ.

По материалам дела, 14 мая военный проник на территорию автопарка в Мурманской области, где облил горючим три бронированных вездехода и поджег один из них. Уже на следующий день он отправился на военный аэродром и поджег шасси самолета. Тип воздушного судна не разглашается.

В российском Минобороны оценили нанесенный ущерб примерно в 2,5 миллиона рублей.

Суд определил, что первые 4 года из 15 осужденный проведет в тюрьме, а остальной срок – в колонии строгого режима.

