Об этом сообщает BFMTV.
Что известно об аварии на французской железной дороге?
Инцидент произошел вблизи муниципалитета Нуэ-ле-Мин около 7:00.
Известно, что поезд столкнулся на железнодорожном переезде с грузовиком, который перевозил армейскую технику.
Погибшему машинисту было около 50 лет.
В поезде находилось 350 пассажиров. 27 из них получили ранения.
Железнодорожное движение на участке Бетюн – Ланс остановлено до конца дня. Еще на нескольких линиях поезда тоже не будут ходить из-за отключения электроснабжения.
Инциденты на железной дороге
На днях в России в Ульяновской области с рельсов сошли 7 вагонов поезда. Внутри находились 415 пассажиров, в том числе более 100 детей. В результате инцидента пострадали 7 человек.
В январе в Испании произошла самая масштабная за 10 лет железнодорожная катастрофа. Произошло столкновение двух поездов. Известно о 39 погибших, в частности машиниста поезда.
Серьезная железнодорожная авария произошла и в Украине. В конце декабря под Коростенем сошли с рельсов грузовой и пассажирский поезда. Тогда травмировались машинист и помощник грузового поезда.