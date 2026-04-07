Об этом сообщает BFMTV.

Что известно об аварии на французской железной дороге?

Инцидент произошел вблизи муниципалитета Нуэ-ле-Мин около 7:00.

Известно, что поезд столкнулся на железнодорожном переезде с грузовиком, который перевозил армейскую технику.

Погибшему машинисту было около 50 лет.

В поезде находилось 350 пассажиров. 27 из них получили ранения.

Железнодорожное движение на участке Бетюн – Ланс остановлено до конца дня. Еще на нескольких линиях поезда тоже не будут ходить из-за отключения электроснабжения.

