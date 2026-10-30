В Германии расследуют возможный поджог объекта Rheinmetall

В пятницу, 30 октября, в Германии на строительной площадке Rheinmetall возле аэропорта Кассель-Кальден сгорели три автомобиля. Полиция подозревает умышленный поджог с возможной политической подоплекой.

Правоохранительные органы допускают, что причиной мог стать политический мотив. Об этом сообщает издание Spiegel.

Что известно об инциденте?

В ночь на 30 октября на строительной площадке Rheinmetall, что находится недалеко от аэропорта Кассель-Кальден, произошло возгорание. Очевидец заметил пламя около 3:15 ночи и немедленно вызвал экстренные службы.

Спасатели оперативно потушили огонь, однако из-за высокой температуры повреждения получила также другая техника, припаркованная рядом. Из-за вероятного политического мотива расследование взяло под контроль подразделение земельной безопасности Управления полиции Северного Гессена. Правоохранители пока отказываются официально оценивать общий размер нанесенного ущерба.

На территории возле аэропорта Касселя планируется построить большой логистический и учебный центр, где также будут проводиться испытания дронов. В августе Rheinmetall и федеральная земля Гессен согласовали совместные инвестиции в этот объект на сумму более 260 миллионов евро.

Отметим, что в тот же день в испанском Эль-Фарге недалеко от Гранады на заводе по производству боеприпасов прогремел взрыв, в результате инцидента пострадали 3 работника. Это предприятие работает в условиях повышенной секретности и поставляет вооружение в Украину.

Отметим, что в октябре главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич призвал европейские страны нарастить военную поддержку Украины в ответ на рост российских диверсий и кибератак. По словам военного, такая реакция покажет Москве недостижимость ее целей.