У Німеччині розслідують можливий підпал об'єкта Rheinmetall

Правоохоронці допускають, що причиною міг стати політичний мотив. Про це повідомляє видання Spiegel.

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Що відомо про інцидент?

В ніч проти 30 жовтня на будівельному майданчику Rheinmetall, що розташований неподалік від аеропорту Кассель-Кальден, сталось загоряння. Очевидець помітив полум'я близько 3:15 ночі та негайно викликав екстрені служби.

Рятувальники оперативно загасили вогонь, проте від високої температури пошкоджень зазнала також інша техніка, припаркована поруч. Через імовірний політичний мотив розслідування взяв під контроль підрозділ земельної безпеки Управління поліції Північного Гессену. Правоохоронці поки відмовляються офіційно оцінювати загальний розмір завданих збитків.

На території біля аеропорту Касселя запланували звести великий логістичний та навчальний центр, де також проводитимуть випробування дронів. У серпні Rheinmetall та федеральна земля Гессен погодили спільні інвестиції в цей об'єкт на понад 260 мільйонів євро.

Зазначимо, що того ж дня в іспанському Ель-Фарге поблизу Гранади прогримів вибух на заводі боєприпасів, внаслідок інциденту постраждали 3 працівники. Це підприємство працює в умовах підвищеної секретності та постачає озброєння в Україну.

Також у жовтні головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич закликав європейські країни наростити військову підтримку України у відповідь на зростання кількості російських диверсій та кібератак. За словами військового, така реакція покаже Москві недосяжність її цілей.