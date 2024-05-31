К чему приведут такие действия проанализировал в ежедневной сводке для 24 Канала военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. А также предположил причину возгорания на даче российского диктатора.

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Удары по Крымской логистике

Спецслужбы Украины вместе с силами обороны провели многодневную операцию, целью которой было уничтожение логистики, обеспечивающей оккупантов в Крыму. В частности, в ночь на 31 мая было зафиксировано попадание в цистерны с горючим в населенном пункте Темрюк Краснодарского края.

Свитан рассказал, что именно в этом населенном пункте расположены мощные российские нефтебазы, железнодорожные пути, направляющиеся к временно оккупированным территориям.

"Не дождались мы налаживания санкций от Запада, поэтому санкции Малюка – Буданова начинают работать каждую ночь", – заметил полковник в запасе.

Долететь туда могли украинские ракеты "Нептун". Дальность 300 километров позволяет бить также по портам в Новороссийске, что вблизи, и по части побережья, на котором расположены военные объекты врага.

31 мая также было зафиксировано попадание по порту "Кавказ", что неподалеку от Новороссийска. Там удары были по резервуарам с горючим.

Вчера до десятка ракет летело в район Керченской переправы. Были повреждены части порта "Кавказ", терминалы с углеводородами и два парома, к тому же система ПВО,

– добавил военный эксперт.

С кадров на местах попадания он сделал вывод, что там, вероятно, работали ракета ATACMS с суббоеприпасами М74.

Пожар на Путинской даче

30 мая российские СМИ сообщили, что в Алтайском крае произошел пожар в одном из зданий резиденции Владимира Путина. По слухам, именно там расположен его бункер. Причина возгорания до сих пор неизвестна.

Свитан сиронизировал, что это ответ тех нацменьшинств, которые работали над строительством там, и которых постоянно унижают так называемые коренные русские.

Вот они будут оставлять такие подарки. Это уже внутренняя борьба за независимость государств даже тех, которые уже вышли из Советского Союза, но которые до сих пор под давлением россиян,

– добавил полковник запаса.

Воздушные удары по Украине

Ночью враг атаковал Киевскую область крылатыми ракетами (типы до сих пор неизвестны), также по Украине запустили 4 ударные БпЛА "Шахед". Зафиксированы повреждения в Голосеевском районе столицы.

По Харькову ударили ракетами С-300, С-400, есть погибшие и раненые. По одному из домов было прямое попадание, несколько этажей разрушены до основания.

Военный аналитик отметил, что подобные удары будут продолжаться, пока не будет симметричного ответа по приграничных регионах России. То есть пока США не позволят бить их ракетами туда.

В то же время издание Politico написало, что Джозеф Байден тайно разрешил Украине использовать западное оружие для этих целей.