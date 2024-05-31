Катера "Тунец" привлекались для патрулирования и охраны акватории. Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко назвал 24 Каналу 3 важных момента атаки по Крыму.

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"Их привлекают, потому что они быстрые, маневренные. В акватории в районе Керченского моста ими легче оперировать, чем большими суднами. Поэтому они очень понравились морской охране ФСБ. Их задача – это патрулирование, обнаружение и поражение надводных дронов, которые могут угрожать", – объяснил он.

Возможностей станет меньше

Александр Мусиенко отметил, что это уже не первое поражение катеров такого класса. В сентябре 2023 года Россия потеряла по меньшей мере 2 таких катера. Катера "Тунец" патрулировали, выполняли определенные задачи. Личный состав имел на борту пулеметы, стрелковое оружие, автоматы или гранатомет. Сейчас возможностей станет меньше.

То есть это достаточно весомо для такого класса. С точки зрения обновления этих потерь они могут это сделать. На это нужно время. Вероятно, будут это делать, потому что в отличие от больших кораблей, эти катера могут привезти по земле и затем спустить на воду,

– подчеркнул он.

Второй момент. Это акватория Керченского моста. Это может свидетельствовать о том, что украинские силы намерены провести более масштабные операции. Например, по уничтожению паромной переправы, которая используется как логистическое средство для оккупантов, и непосредственно Крымский мост.

"То есть два таких объекта. То, что эти атаки осуществляются с воды и путь расчищается так же с воды, может свидетельствовать о том, что атака может быть комбинированной. То есть с применением надводных дронов, так и воздушных БПЛА, ракет. Также других средств для того, чтобы осуществить это попадание. Поэтому это тоже важно", – сказал военный эксперт.

Кроме того, существенно повреждены два парома. Один из них – был перестроен для транспортировки железнодорожных вагонов. Поэтому это удар по логистике. А судно, о котором говорится, что оно могло затонуть, выполняло лоцманские функции.

"Это когда большой корабль, который заходит в незнакомые воды или узкие акватории, например, район моста. Ему надо дальше зайти в Азовское море или там проходить. Предоставляются лоцманские функции. Есть капитан на месте, который помогает им пройти эти воды более безопасно. Поэтому последствия одной атаки довольно немалые", – отметил Мусиенко.

Атаки продолжатся

Руководитель Центра военно-правовых исследований отметил, что враг понимает, что Украина готовится к масштабным атакам по его объектам в Крыму. В частности, на Крымский мост. Поэтому захватчики готовятся, укрепляются, создают системы защиты. Однако хоть они сосредотачивают там большое количество оружия, авиации, ПВО, удары все равно продолжаются.

Поэтому понятно, что атаки будут продолжаться. Враг будет к ним готовиться. Перед нами задача эти системы защиты пройти. Поэтому, думаю, Украина так целенаправленно и бьет по радарам, системах ПВО, чтобы расчищать дорогу, чтобы каждый следующий удар был еще более эффективным,

– добавил он.

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