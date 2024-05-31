До чого призведуть такі дії проаналізував у щоденному зведенні для 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. А також припустив причину загоряння на дачі російського диктатора.

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Удари по Кримській логістиці

Спецслужби України разом із силами оборони провели кількаденну операцію, метою якої було знищення логістики, що забезпечує окупантів у Криму. Зокрема, в ніч на 31 травня було зафіксовано влучання в цистерни з пальним в населеному пункті Темрюк Краснодарського краю.

Світан розповів, що саме в цьому населеному пункті розташовані потужні російські нафтобази, залізничні шляхи, що прямують до тимчасово окупованих територій.

"Не дочекалися ми налагодження санкцій від Заходу, тому санкції Малюка – Буданова починають працювати щоночі", – зауважив полковник в запасі.

Долетіти туди могли українські ракети "Нептун". Дальність 300 кілометрів дозволяє бити також по портах в Новоросійську, що поблизу, і по частині узбережжя, на якому розташовані воєнні об'єкти ворога.

31 травня також було зафіксовано влучання по порту "Кавказ", що неподалік Новоросійська. Там удари були по резервуарах з пальним.

Вчора до десятка ракет летіло в район Керченської переправи. Були пошкоджені частини порту "Кавказ", термінали з вуглеводнями та два пороми, до того ж система ППО,

– додав військовий експерт.

З кадрів на місцях влучання він зробив висновок, що там, імовірно, працювали ракета ATACMS із суббоєприпасами М74.

Пожежа на Путінській дачі

30 травня російські ЗМІ повідомили, що в Алтайському краї сталася буде пожежа в одній із будівель резиденції Владіміра Путіна. За чутками, саме там розташований його бункер. Причина загоряння досі невідома.

Світан зіронізував, що це відповідь тих нацменшин, є які працювали над будівництвом там, і яких постійно принижують так звані корінні росіяни.

Ось вони будуть залишати такі подарунки. Це вже внутрішня боротьба за незалежність держав навіть тих, які вже вийшли із Радянського Союзу, але які досі під тиском росіян,

– додав полковник запасу.

Повітряні удари по Україні

Вночі ворог атакував Київщину крилатими ракетами (типи досі невідомі), також по Україні запустили 4 ударні БпЛА "Шахед". Зафіксовані пошкодження в Голосіївському районі столиці.

По Харкову вдарили ракетами С-300, С-400, є загиблі та поранені. По одному з будинків було пряме влучання, кілька поверхів зруйновані вщент.

Військовий аналітик наголосив, що подібні удари продовжуватимуться, поки не буде симетричної відповіді по прикордонню Росії. Тобто поки США не дозволять бити їхніми ракетами туди.

Водночас видання Politico написало, що Джозеф Байден таємно дозволив Україні використовувати західну зброю для цих цілей.