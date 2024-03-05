В Киеве на Борщаговке в районе рынка произошел сильный пожар

В Киеве во вторник, 5 марта, вспыхнул масштабный пожар. Пламя и черный дым заметили на Борщаговке в районе рынка.

Сегодня, 5 марта, в столичной Борщаговке на рынке возник пожар. У комментарии 24 Каналу ГУ ГСЧС в городе Киеве рассказали, что уже состоялась его ликвидация. По их информации, было возгорание двух киосков, площадью 50 квадратных метров. Также сообщили, что, к счастью, пострадавших нет.

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Что известно о пожаре на Борщаговке

В Киеве на Борщаговке во вторник, 5 марта, произошел пожар на рынке.

Пожар на рынке: смотрите видео

На видео можно увидеть, как черный столб дыма поднимался высоко в гору. Так, известно, что на территории столичного рынка на Борщаговке загорелось два киоска.

В Киеве на Борщаговке в районе рынка вспыхнул пожар: смотрите видео

Видео с большим задымлением очевидцы публиковали в своих социальных сетях.

Пожар на рынке на Борщаговке: смотрите видео

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