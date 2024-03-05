В Киеве на Борщаговке в районе рынка произошел сильный пожар
В Киеве во вторник, 5 марта, вспыхнул масштабный пожар. Пламя и черный дым заметили на Борщаговке в районе рынка.
Сегодня, 5 марта, в столичной Борщаговке на рынке возник пожар. У комментарии 24 Каналу ГУ ГСЧС в городе Киеве рассказали, что уже состоялась его ликвидация. По их информации, было возгорание двух киосков, площадью 50 квадратных метров. Также сообщили, что, к счастью, пострадавших нет.
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Что известно о пожаре на Борщаговке
В Киеве на Борщаговке во вторник, 5 марта, произошел пожар на рынке.
Пожар на рынке: смотрите видео
На видео можно увидеть, как черный столб дыма поднимался высоко в гору. Так, известно, что на территории столичного рынка на Борщаговке загорелось два киоска.
В Киеве на Борщаговке в районе рынка вспыхнул пожар: смотрите видео
Видео с большим задымлением очевидцы публиковали в своих социальных сетях.
Пожар на рынке на Борщаговке: смотрите видео
В Киевской области произошел взрыв в жилом доме
- Утром 4 марта в одном из жилых домов в селе Триполье прогремел взрыв. В результате этого вспыхнул пожар.
- Сообщение о взрыве в Обуховском районе поступило к спасателям в 05:46 4 марта. Причины по состоянию на 4 марта еще не были известны.
- Известно,что в результате взрыва получила термические ожоги женщина 1954 года рождения.