Во Львове загорелся частный дом: движение по одной из улиц города затруднено

Утром 3 февраля во Львове произошел пожар в частном доме на улице Шевченко, 207. В результате там образовалась пробка, поэтому движение по улице затруднено.

Об этом проинформировали во Львовском горсовете. А в ГСЧС отметили, что пожарные ликвидируют последствия возгорания.

Что известно о пожаре и пробке во Львове?

Местные власти отметили, что на месте инцидента, где вспыхнул частный дом, работают пожарные, поэтому для тушения им нужно пространство. Поэтому движение по дороге вблизи места происшествия затруднено.

Поэтому в районе перекрестка улицы Шевченко с улицей Брюховицкой движение транспорта осуществляется в реверсном режиме. Речь идет о том, что транспорт поочередно движется по одной полосе в обоих направлениях и регулируется патрульной полицией.

Обратите внимание! Из-за этого автобусные маршруты № 6а, 11, 12, 30, 47а, 49а и 61 курсируют с задержкой.

В ГСЧС Львова пообещали предоставить детали инцидента позже.

Просим водителей и пассажиров учитывать эту информацию и по возможности выбирать альтернативный путь,

– призвали во Львовском городском совете.

