Огонь преодолел километр всего за 36 секунд: новые детали пожара, убившего 4 военных в Канаде

На военной базе в канадской провинции Альберта во время учений вспыхнул пожар, в результате которого погибли 4 военнослужащих и еще 39 получили травмы. Из-за внезапной смены направления ветра смертоносное пламя пронеслось на расстояние в один километр всего за 36 секунд.

Как сообщает агентство АР, трагедия произошла в субботу, 17 октября, во время отработки боевой стрельбы. Военное руководство знало о возгорании сухой травы уже несколько часов, но считало ситуацию контролируемой. Однако внезапный порыв ветра мгновенно направил огонь прямо на позиции солдат.

Что известно о трагедии

По словам генерал-майора Уэйда Ратленда, командир на месте событий доложил о шокирующей скорости стихии. С момента, когда огня еще не было видно, до того, как пламя охватило военных, прошло менее минуты.

Когда ветер изменился, пожар находился в километре от них. Для пожара ненормально преодолеть километр за 36 секунд,

– отметил Ратленд.

В момент инцидента на полигоне находились около 84 военнослужащих роты "Чарли" 3-го батальона легкой пехоты принцессы Патриции. Одна группа тренировалась в метании гранат, а другая отрабатывала атаки на имитированные позиции противника. Именно вторая учебная зона оказалась в эпицентре огненной ловушки.

Известно, что этот батальон готовился к миссии по усилению канадского контингента в Латвии весной следующего года.

Премьер-министр Альберты Даниэль Смит сообщила, что в настоящее время медицинскую помощь получают 39 пострадавших. Из них 19 человек находятся в критическом состоянии, 8 – в стабильном, а еще 12 могут передвигаться самостоятельно. Многие получили тяжелые ожоги, которые потребуют интенсивного лечения в течение недель или даже месяцев.

Как уже сообщалось, из-за массового наплыва пациентов больницы Эдмонтона ввели протокол "оранжевого кода". Врач отделения неотложной помощи Уоррен Тьорск назвал это событие масштабной катастрофой, которая происходит раз в 15 – 25 лет.

В свою очередь премьер-министр Канады Марк Карни охарактеризовал инцидент как одну из самых тяжелых трагедий канадских военных в мирное время и распорядился приспустить государственные флаги по всей стране.