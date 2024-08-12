Пожар на Запорожской АЭС: в Энергоатоме назвали вероятные причины возгорания

Пожар на объекте технического водоснабжения на ЗАЭС произошел 11 августа около 20:00. Как стало известно, загорелась градирня номер один, а также было повреждено другое технологическое оборудование.

Вероятными причинами пожара считаются халатность оккупантов или сознательный поджог. По данным Энергоатома, нарушений границ и условий безопасной эксплуатации электростанции нет.

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Что могло стать причиной пожара на Запорожской АЭС

В Энергоатоме рассказали, что превышений контрольных уровней по выбросам и сбросам радиоактивных веществ не зафиксировано. Регулятор заметил, что градирня номер один расположена примерно в километре от энергоблоков станции.

Россияне используют помещения и сооружения АЭС как военные склады для размещения техники, оружия, взрывчатки и военной амуниции. В машзалах станции они разместили военные автомобили. Градирни также используются как помещения для складирования и сокрытия военного оборудования и амуниции, из-за чего значительно увеличиваются риски возникновения пожаров в производственных помещениях АЭС,

– рассказали в Энергоатоме.

Там подчеркнули, что деградация систем и элементов АЭС с каждым днем ухудшает общую ситуацию безопасности на ЗАЭС.

"Масштабные пожары могут приводить к развитию события вплоть до радиационной аварии", – говорится в сообщении.

Несмотря на это, сейчас радиационное состояние на станции находится в пределах действующих норм, и угрозы радиационного загрязнения для населения нет.