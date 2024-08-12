Вірогідними причинами пожежі вважаються недбалість окупантів або свідомий підпал. За даними Енергоатому, порушень меж та умов безпечної експлуатації електростанції немає.

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Що могло стати причиною пожежі на Запорізькій АЕС

В Енергоатомі розповіли, що перевищень контрольних рівнів по викидах та скидах радіоактивних речовин не зафіксовано. Регулятор зауважив, що градирня номер один розташована приблизно в кілометрі від енергоблоків станції.

Росіяни використовують приміщення і споруди АЕС як військові склади для розміщення техніки, зброї, вибухівки і військової амуніції. В машзалах станції вони розмістили військові автівки. Градирні також використовуються як приміщення для складування і приховування військового обладнання і амуніції, через що значно збільшуються ризики виникнення пожеж у виробничих приміщеннях АЕС,

– розповіли в Енергоатомі.

Там підкреслили, що деградація систем і елементів АЕС з кожним днем погіршує загальну безпекову ситуацію на ЗАЕС.

"Масштабні пожежі можуть призводити до розвитку події аж до радіаційної аварії", – мовиться у повідомленні.

Попри це, наразі радіаційний стан на станції перебуває у межах чинних норм, і загрози радіаційного забруднення для населення немає.