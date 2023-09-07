Российские СМИ сообщают, что загорелась одна из лабораторий. Пожар в Москве уже ликвидирован.

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В Москве горел "Салют"

Российские СМИ сообщают, что в Москве на улице Плеханова пылало здание завода "Салют", загорелась одна из лабораторий, где хранился горючий натрий. Из окна 3 этажа валил густой чёрный дым. Людей оттуда эвакуировали – пожарные присвоили возгоранию повышенный ранг.

Пожар уже ликвидирован. Россияне сообщают, что площадь возгорания была совсем небольшой – всего 6 квадратных метров.

"Салют" занимается изготовлением радиолокационных систем, оптико-электронных систем управления стрельбой корабельных артиллерийских установок и другое радиолокационное оборудование. Из гражданской продукции завод производит светильники, стеалжи, станки, металлические шкафы.

Следует добавить, что с 2022 года Московский завод находится под санкциями США. Экспорт с компании строго контролируется.

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