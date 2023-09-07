Російські ЗМІ повідомляють, що загорілася одна з лабораторій. Наразі пожежу у Москві вже ліквідували.
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У Москві горів “Салют”
Російські ЗМІ повідомляють, що у Москві на вулиці Плеханова палала будівля заводу “Салют”, Загорілася одна з лабораторій, де зберігався горючий натрій. З вікна 3 поверху валив густий чорний дим. Людей звідти евакуювали – пожежники присвоїли загорянню підвищений ранг.
Наразі пожежу вже ліквідували. Росіяни повідомляють, що площа загоряння була зовсім невеликою – всього 6 квадратних метрів.
“Салют” займається виготовленням радіолокаційних систем, оптико-електронних систем управління стрільбою корабельних артилерійських установок та інше обладнання для радіолокації. З цивільної продукції завод випускає світильники, стелажі, верстати, металеві шафи.
Варто додати, що з 2022 року Московський завод знаходиться під санкціями США. Експорт з підприємства суворо контролюється.
Щось палахкотить у Росії
- Вночі 7 вересня у трьох російських областях пролунали вибухи – “бавовна” дісталася до Брянської області, а також прилетіло у Ростов і Москву. Зокрема, під ударом опинився штаб Південного округу та аеропорт "Жуковський".
- У російському місті Дзержинськ, що в Нижньогородській області, з місцевого підприємства "СИБУР-Нафтохім" валив чорний дим. Спочатку росіяни заявляли про пожежу, а згодом змінили версію – нібито це “режим димного горіння” і він не несе загрози.
- 3 вересня у Санкт-Петербурзі місцеві чули гучні вибухи в районі нафтобази “Струмки”. Точна причина загоряння невідома, однак попередньо спалахнула цистерна.