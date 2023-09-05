Чорним дим виднівся 5 вересня з території підприємства "СИБУР-Нафтохім". Тож згодом на заводі назвали іншу причину чорного диму, пише 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Чому на російському заводі видніється чорний дим

Російські пропагандисти спочатку написали, що чорний дим над заводом "СИБУР-Нафтохім" бачили навіть з околиць Нижнього Новгорода. За даними очевидців, на місце інциденту поїхало 6 пожежних машин.

РосЗМІ спочатку писали про факельне горіння на зовнішній технологічній установці з киснем і окисом вуглецю. Цю ж версію назвали й у Єдиній чергово-диспетчерській службі Дзержинська.

Проте згодом джерела пропагандистів повідомили, що:

виклик нібито був хибним;

чорний дим – це "викид унаслідок згоряння речовин в установці".

Після цього на заводі сказали, що, мовляв, зупинка виробництва сталася штатно через зовнішній чинник – зниження подачі кисню та технічних газів зовнішнім постачальником. Саме тому факельна установка тимчасово переведена "в режим інтенсивного димного горіння".

Цей режим передбачений чинними регламентами й жодної загрози немає,

– заявили вороги.

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