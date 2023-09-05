Чорним дим виднівся 5 вересня з території підприємства "СИБУР-Нафтохім". Тож згодом на заводі назвали іншу причину чорного диму, пише 24 Канал з посиланням на росЗМІ.
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Чому на російському заводі видніється чорний дим
Російські пропагандисти спочатку написали, що чорний дим над заводом "СИБУР-Нафтохім" бачили навіть з околиць Нижнього Новгорода. За даними очевидців, на місце інциденту поїхало 6 пожежних машин.
РосЗМІ спочатку писали про факельне горіння на зовнішній технологічній установці з киснем і окисом вуглецю. Цю ж версію назвали й у Єдиній чергово-диспетчерській службі Дзержинська.
Проте згодом джерела пропагандистів повідомили, що:
- виклик нібито був хибним;
- чорний дим – це "викид унаслідок згоряння речовин в установці".
Після цього на заводі сказали, що, мовляв, зупинка виробництва сталася штатно через зовнішній чинник – зниження подачі кисню та технічних газів зовнішнім постачальником. Саме тому факельна установка тимчасово переведена "в режим інтенсивного димного горіння".
Цей режим передбачений чинними регламентами й жодної загрози немає,
– заявили вороги.
Що відбувалось на заводі в Дзержинську: дивіться відео
Росіяни заявили про відсутність пожежі / Фото з російських телеграм-каналів
Росіяни заявляли про атаку безпілотників
- Ніч проти 5 вересня для російських загарбників виявилась тривожною – окупанти заявили про нібито атаку дронами. У міноборони Росії заявили про нібито збиття безпілотника над Калузькою областю. Також мер Москви сказав, що, мовляв, дрони збили в Істринському районі, що під Москвою та у Тверській області у районі Завидово.
- За даними міського голови Москви Сєргєя Собяніна, в Істринському районі нібито є пошкодження побутового об'єкта, проте люди "не постраждали".
- Згодом росіяни бідкались нібито через те, що "дрони намагались атакувати резиденцію Путіна". Після цього вороже міноборони відзвітувало про збиття всіх безпілотників, проте росіяни чули вибухи, тож вимагали доказів від Шойгу.