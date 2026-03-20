20 марта, 10:54
В Южной Корее на заводе автозапчастей произошел пожар, есть десятки пострадавших: жуткие кадры

Полина Буянова
Основные тезисы
  • В Южной Корее на заводе автозапчастей в городе Тэджон произошел масштабный пожар, пострадали по меньшей мере 53 человека, 14 пропали без вести.
  • К ликвидации пожара привлечено более 200 спасателей и 90 единиц техники, а также вертолеты, одно из зданий предприятия сгорело полностью.

В пятницу, 20 марта, в южнокорейском городе Тэджон на заводе по производству автозапчастей вспыхнул масштабный пожар. В результате возгорания пострадали по меньшей мере 53 человека, еще 14 считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщило информационное агентство Yonhap.

Читайте также Масштабный пожар в Глазго охватил здание XIX века: парализовано железнодорожное движение

Каковы последствия масштабного пожара?

О возгорании на заводе стало известно около 13:17 по местному времени, после чего Национальное пожарное агентство объявило общенациональную мобилизацию пожарных – такую процедуру применяют, когда масштабы пожара превышают возможности местных служб.

На момент начала пожара в здании находились 170 работников, с 14 из них пока не удалось установить связь.

Среди пострадавших много людей получили отравление токсичным газом или получили травмы в результате падения со здания, 24 из них сейчас находятся в тяжелом состоянии.

Пожар в Теджоне продолжается: смотрите видео

К ликвидации пожара привлекли более 200 спасателей и 90 единиц техники, также используются вертолеты лесной службы.

По данным СМИ, одно из двух зданий предприятия сгорело полностью, другое продолжает пылать. Спасатели пока не могут войти внутрь из-за угрозы обвала. Дополнительную опасность представляют около 200 килограммов натрия внутри помещения, который может взорваться в случае неправильных действий.

Густой дым поднимается над заводом / Фото: соцсети

Президент страны Ли Чжэ Мён поручил привлечь все имеющиеся ресурсы для спасения людей и ликвидации пожара. Ранее премьер-министр Ким Мин Сок также приказал соответствующим службам активизировать работу, а местным властям и полиции – принять меры для недопущения дальнейших убытков.

Пожары и чрезвычайные ситуации: последние новости

  • В столице Кувейта 8 марта произошел пожар в высотном здании, где расположена штаб-квартира службы социального обеспечения. По предварительным данным, небоскреб подвергся удару, после чего там вспыхнуло возгорание.
     

  • В Турции на территории крупнейшего нефтеперерабатывающего завода Tupras в городе Измит произошел взрыв. Он вызвал масштабный пожар, всех работников завода немедленно эвакуировали.
     

  • В конце января во французских Альпах на горнолыжном курорте Куршевель возник масштабный пожар в пятизвездочном отеле. Из-за угрозы распространения огня гости и сотрудники были эвакуированы, пострадавших нет