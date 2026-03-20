В Южной Корее на заводе автозапчастей произошел пожар, есть десятки пострадавших: жуткие кадры
- В Южной Корее на заводе автозапчастей в городе Тэджон произошел масштабный пожар, пострадали по меньшей мере 53 человека, 14 пропали без вести.
- К ликвидации пожара привлечено более 200 спасателей и 90 единиц техники, а также вертолеты, одно из зданий предприятия сгорело полностью.
В пятницу, 20 марта, в южнокорейском городе Тэджон на заводе по производству автозапчастей вспыхнул масштабный пожар. В результате возгорания пострадали по меньшей мере 53 человека, еще 14 считаются пропавшими без вести.
Об этом сообщило информационное агентство Yonhap.
Каковы последствия масштабного пожара?
О возгорании на заводе стало известно около 13:17 по местному времени, после чего Национальное пожарное агентство объявило общенациональную мобилизацию пожарных – такую процедуру применяют, когда масштабы пожара превышают возможности местных служб.
На момент начала пожара в здании находились 170 работников, с 14 из них пока не удалось установить связь.
Среди пострадавших много людей получили отравление токсичным газом или получили травмы в результате падения со здания, 24 из них сейчас находятся в тяжелом состоянии.
Пожар в Теджоне продолжается
К ликвидации пожара привлекли более 200 спасателей и 90 единиц техники, также используются вертолеты лесной службы.
По данным СМИ, одно из двух зданий предприятия сгорело полностью, другое продолжает пылать. Спасатели пока не могут войти внутрь из-за угрозы обвала. Дополнительную опасность представляют около 200 килограммов натрия внутри помещения, который может взорваться в случае неправильных действий.
Густой дым поднимается над заводом / Фото: соцсети
Президент страны Ли Чжэ Мён поручил привлечь все имеющиеся ресурсы для спасения людей и ликвидации пожара. Ранее премьер-министр Ким Мин Сок также приказал соответствующим службам активизировать работу, а местным властям и полиции – принять меры для недопущения дальнейших убытков.
