В Ростовской области России пожар на заводе: сеть заполонили взрывные видео и версии причин

В городе Шахты Ростовской области России с утра 17 января бушует сильнейший пожар на полиэфирном заводе. С места происшествия валит столб дыма, россияне пытаются обуздать пожар. В то же время, в СМИ рассказали детали того, что произошло и вероятные причины масштабного возгорания.

Российские телеграм-каналы распространили кадры с места событий. Очевидцы успели зафиксировать и момент взрыва, и процесс горения, и столб дыма из разных уголков области.

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К слову, сам момент взрыва пользователи в сети сравнили со взрывом во время аварии на Чернобыльской АЭС, настолько он был мощный.

Момент взрыва: видео

Что случилось

РосСМИ пишут, что около 11:20 местные жители услышали взрыв, после которого на заводе начался пожар.

Представители Москвы заявили о якобы вспышке в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек.

Известно, что пострадали 11 человек. Предварительно это сотрудники цеха. Сама территория завода завалена осколками стекла, обломками оконных рам и труб.

Из здания валит густой черный дым.

Возгорание достаточно масштабное: видео

Причина пожара

На одном из видео очевидцев, публикуемых в социальных сетях, один из местных жителей говорит, что перед взрывом на завод "что-то прилетело". Что именно привело к инциденту, установить пока невозможно.

Российский пропагандист Кирилл Поздняков тоже опубликовал в телеграме кадры с места событий и заявил, что завод якобы атаковали ВСУ. Но потом быстро "дал заднюю" и написал, что прилета не было, мол, что-то взорвалось внутри завода.

Пожар на полиэфирном заводе в Шахтах: видео

В то же время, очевидцы заметили в небе инверсионные следы – их обычно оставляют летательные аппараты на большой высоте.



Странные следы в небе / Фото из российских телеграм-каналов

"Долбили по гайке": сноровка россиян

Впоследствии российские СМИ сообщили, что пожар на полиэфирном заводе произошел после того, как рабочие "долбили по гайке" на кране с кислотой, пытаясь его отремонтировать.

Об этом рассказал один из сотрудников предприятия, находившийся внутри завода во время чрезвычайного происшествия.

"Нанесли очень сильный удар, произошел треск болта. Вылетел сам вентиль, где была кислота, и она полилась на раствор сам. Сначала был маленький огонек, потом уже пошел газ", — цитирует издание россиянина.

По словам сотрудника, его напарника придавило крышей, еще троих работников завода не могут найти.

Пожар локализовали, но не потушили

"Пожар локализован на площади 360 квадратных метров, но тушение осложняет высокая нагрузка", – говорится в сообщении канала Mash.

Шахтинский полиэфирный завод открылся в июне 2023 года. По данным СМИ, на его строительство ушло около 5 млрд рублей.