Третьи сутки подряд: в Ростовской области не могут потушить пожар на нефтебазе "Кавказ"

Россияне третий день подряд пытаются потушить пожар на нефтебазе "Кавказ" в Ростовской области. По предварительным данным, сейчас там горят уже 22 емкости.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ и телеграмм-каналы, пишет 24 Канал. Заметим, что на нефтебазе "Кавказ", хранят нефтепродукты для нужд российской армии.

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Пожар на нефтебазе "Кавказ" продолжается уже третьи сутки

Украинские дроны 18 августа успешно атаковали нефтебазу в Пролетарске Ростовской области. Там вспыхнул масштабный пожар. По состоянию на сегодня площадь возгорания только увеличилась в несколько раз. По словам пропагандистов, площадь пожара на нефтебазе в Пролетарске достигла 10 тысяч квадратных метров.

Российские СМИ пишут, что сейчас там пылает примерно 22 из 74 емкостей с дизтопливом которые, вероятно, будут гореть еще несколько дней. Возгорание тушат около 520 человек, также привлекли спасателей из соседних регионов. Пока возгорание локализовать не удалось и скорее всего удастся не скоро. Предварительно, для тушения планируют привлечь авиацию.

В Ростовской области третьи сутки продолжается пожар на нефтебазе: смотрите видео

На месте пожара продолжается постоянное проливание между цистернами, чтобы не допустить детонации. В то же время россияне утверждают, что пожар на нефтебазе в Пролетарске Ростовской области начался в воскресенье "после падения трех беспилотников самолетного типа".

К небу тянется густой дым: смотрите видео

Накануне сообщалось, что во время борьбы с огнем пострадал 41 пожарный. По предварительной информации, госпитализация понадобилась 18 из них, в частности в реанимации находятся пятеро.

В Пролетарском районе был введен режим повышенной готовности, а в самом Пролетарске 19 августа ввели режим чрезвычайной ситуации.

Ликвидация пожара на нефтебазе "Кавказ" продолжается: смотрите видео

Отмечается, что на месте происшествия работают сотрудники Роспотребнадзора, которые постоянно проводят замеры воздуха. По их данным, по состоянию на сегодня превышение допустимой концентрации вредных веществ пока не обнаружено.

К слову, как сообщали источники 24 Канала в украинской разведке, атака была осуществлена с помощью дронов-камикадзе украинского производства. И хотя россияне говорили, что якобы все сбили, сейчас мы видим реальные последствия.