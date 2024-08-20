Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ та телеграм-канали, пише 24 Канал. Зауважимо, що на нафтобазі "Кавказ", зберігають нафтопродукти для потреб російської армії.

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Пожежа на нафтобазі "Кавказ" триває вже третю добу

Українські дрони 18 серпня успішно атакували нафтобазу у Пролетарську Ростовської області. Там спалахнула масштабна пожежа. Станом на сьогодні площа займання лише збільшилась у декілька разів. За словами пропагандистів, площа пожежі на нафтобазі в Пролетарську сягнула 10 тисяч квадратних метрів.

Російські ЗМІ пишуть, що зараз там палає приблизно 22 із 74 місткостей із дизпаливом які, ймовірно, горітимуть ще кілька днів. Займання гасять близько 520 осіб, також залучили рятувальників із сусідніх регіонів. Поки що загоряння локалізувати не вдалося й радше за все вдасться не скоро. Попередньо, для гасіння планують залучити авіацію.

У Ростовській області третю добу триває пожежа на нафтобазі: дивіться відео

На місці пожежі триває постійне проливання між цистернами, щоб не допустити детонації. Водночас росіяни твердять, що пожежа на нафтобазі в Пролетарську Ростовської області почалася в неділю "після падіння трьох безпілотників літакового типу".

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Напередодні повідомлялося, що під час боротьби з вогнем постраждав 41 пожежник. За попередньою інформацією, госпіталізація знадобилася 18 із них, зокрема в реанімації перебувають п'ятеро.

У Пролетарському районі було запроваджено режим підвищеної готовності, а в самому Пролетарську 19 серпня ввели режим надзвичайної ситуації.

Ліквідація пожежі на нафтобазі "Кавказ" триває: дивіться відео

Зазначається, що на місці події працюють співробітники Росспоживнагляду, які постійно проводять заміри повітря. За їхніми даними, станом на сьогодні перевищення допустимої концентрації шкідливих речовин поки не виявлено.

До слова, як повідомляли джерела 24 Каналу в українській розвідці, атака була здійснена за допомогою дронів-камікадзе українського виробництва. І хоч росіяни казали, що нібито все збили, наразі ми бачимо реальні наслідки.