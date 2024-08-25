Уже 8 сутки: в Ростовской области до сих пор горит нефтебаза, которую атаковали украинские дроны

Оккупанты уже 8 сутки не могут потушить пожар на нефтебазе в Пролетарске Ростовской области, которую еще 18 августа атаковали украинские дроны.

Об этом свидетельствуют новые спутниковые снимки. Так, на кадрах за 25 августа можно увидеть, что дым распространяется по меньшей мере от 3 основных очагов пожара.

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Пожар на нефтебазе в Пролетарске продолжается

Пожар на базе "Росрезерва" в Пролетарске продолжается уже 8 день. Спутниковые снимки подтверждают отсутствие видимых улучшений ситуации.

Так, на фото, сделанном в воскресенье, 25 августа, в 11:19 (по местному времени) видно, что дым распространяется по меньшей мере от 3 основных очагов пожара.

Пожар на российской нефтебазе продолжается уже 8 сутки / "Радио Свобода"

Заметим, ранее наши источники в ГУР сообщили, что ночью 18 августа украинские защитники поразили нефтебазу "ФГКУ комбинат "Кавказ" в районе Пролетарска Ростовской области. Отметили, эта нефтебаза работала на вражеский военно-промышленный комплекс и обеспечивала деятельность оккупационных войск.

Кстати, 23 августа российские захватчики пожаловались, что нефтебазу в Пролетарске якобы снова атаковали дроны.