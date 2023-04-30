Это подготовка к мощным действиям, – Гуменюк прокомментировала "хлопок" на нефтебазе в Крыму

Во временно оккупированном Севастополе разразился масштабный пожар на нефтебазе, после чего у захватчиков началась настоящая истерика. В частности, вражеские военные со своими семьями хотят поскорее убежать из Крыма, ведь понимают, что "конец" уже близок.

В воскресенье, 30 апреля, спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк более подробно прокомментировала "хлопок" в Крыму, который цвел за день до этого. В частности, она констатировала, что на полуострове очень высока степень тревожности. Об этом информирует 24 канал со ссылкой на эфир национального телемарафона.

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Боятся, потому убегают

По словам спикера, сейчас россияне бегут из Крыма во всех возможных направлениях по всем доступным маршрутам. Что не удивительно, даже вражеские военные, которые якобы на "постоянном пребывании" на полуострове, пишут заявления на отпуска.

Родственники военных эвакуируются. То есть, они чувствуют, что существует угроза. После "хлопка", постигшего Севастополь, они даже пытаются оформлять себе отпуска, то ли "по семейным обстоятельствам", то ли по каким-то другим, чтобы ехать туда, "за поребрик",

– сказала Гуменюк.

Кроме того, она отметила, что враг переориентируется по вопросу хранения нефтепродуктов из Крыма на пункты базирования в сторону Новороссийска. Собственно, с помощью этого "хлопка" удалось подорвать логистику оккупантов.

Контрнаступление не за горами

В Генштабе отмечали , что в результате этого пожара было уничтожено 10 резервуаров с нефтепродуктами россиян. Их общая емкость составляет около 40 тысяч тонн.

Гуменюк убеждена, что тревожность на полуострове будет только нарастать. С ее слов понятно, что "хлопка" будет больше, ведь контрнаступление ВСУ уже вот-вот начнется.

То что взорвана логистика врага, это один из элементов подготовки к мощным действиям наших Сил обороны. Мы об этом говорим уже долгое время. И эта работа подготовительна к тому широкомасштабному наступлению, которое все ожидают,

– подчеркнула спикер.

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Напомним, что после этого пожара на незаконно построенном оккупантами Керченском мосту образовалась длинная очередь из автомобилей. Очевидно, россияне хотели поскорее покинуть Крым.

Вместе с тем важно, что, по информации командования украинской армии, ни один человек не пострадал из-за этого "хлопка".