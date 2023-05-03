По ту сторону Крымского моста разразился масштабный пожар: огонь охватил нефтебазу в Тамане

Крайне беспокойно в эту ночь было российским захватчикам. Вспыхнула нефтебаза "Таманьнефтегаз" в порту Тамань. В стране-агрессоре сразу же заявили об атаке беспилотниками.

Интересно, что в момент, когда вспыхнула нефтебаза, Россия атаковала Украину дронами-камикадзе "Шахид", передает 24 Канал. Так что очень странно, что под удар попало наше государство, но пылает в России.

Читайте также Слышали 3 взрыва: в Брянской области – снова подрыв на железной дороге, опрокинулись вагоны

Нефтебаза у Крымского моста

По имеющимся из местных СМИ данным, якобы атака украинского дрона произошла в 02:30 3 мая. Он нанес удар по цистерне с топливом "Таманьнефтегаз" в порту Тамань в Краснодарском крае.

Известно, что резервуар вспыхнул в поселке Волна Темрюкского района. По предварительной информации, никто не пострадал и не погиб. Также отсутствует угроза самому населенному пункту. Об этом в своем телеграме сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.



Мощный пожар вспыхнул на нефтебазе в Тамани / Фото из соцсетей

На видео, выкладываемых в сеть, можно увидеть, как огонь поглощает цистерну. Другие ролики демонстрируют, что пламя видно по ту сторону того же Крымского моста.

Пожар на нефтебазе сняли с воды: смотрите видео

Огонь охватил цистерну на нефтебазе: смотрите видео

Где расположена нефтебаза

Следует понимать, что Тамань находится на другой стороне Крымского моста. Ее от временно оккупированного полуострова Крым отделяет каких-то 20 километров по воздуху.

Пожар вспыхнул на нефтебазе в Тамани: смотрите на карте

Заметим, что пожары на российских нефтебазах – не редкость. В преддверии масштабная вспыхнула в Севастополе. И это изрядно испугало оккупантов.

Что известно о пожаре на нефтебазе в Крыму