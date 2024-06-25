Обеспечивали фронт: что Россия производила в загоревшемся НИИ "Платан"

В Подмосковье 24 июня загорелось здание научно-исследовательского института "Платан". Там занимались исследованием и разработкой электронных приборов для радиолокационных комплексов и средств связи.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал 24 Каналу, что Россия берет пример с Советского Союза. В те времена власть заявляла, что подобные институты не занимаются ничем связанным с оборонным комплексом, однако это было неправдой.

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Институт разрабатывал средства, которые применяют на фронте

Специалисты "Платана" занимались разработкой приборов и комплектующих для станций радиоэлектронной борьбы. Жданов отметил, что ВСУ с "плодами" этого института сталкивается на линии фронта почти постоянно.

Институт "Платан" – это очень значимое событие. Россия сохранила традиции Советского Союза, когда говорили, что вроде бы там кастрюли штампуют, а на самом деле БТР, –

озвучил Жданов.

"На каждых 10 километрах фронта размещена станция радиоэлектронной борьбы, каждый танк оборудован этими средствами, даже пехота пытается на легких транспортных средствах их использовать", – отметил Жданов.

Военный эксперт предположил, что пожар во Фрязино не был случайным, а является результатом внутреннего сопротивления в России. По его словам, если стоит цель приостановить разработку этих средств, то важнее уничтожить чертежи и компьютерную технику с базой данных. Это существенно задержит процесс восстановления этой базы.

Коротко о пожаре во Фрязино

Российские СМИ назвали причины пожара в подмосковном городе Фрязино, где 24 июня загорелся НИИ "Платан". Среди таковых: аварийный режим работы электросети, взрыв газового баллона. Заблокированные внутри здания работники в момент возгорания начали выбивать окна и прыгать с верхних этажей. В результате пожара есть погибшие и пострадавшие. Площадь пожара составила 5 тысяч квадратных метров.