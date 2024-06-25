Військовий експерт Олег Жданов розповів 24 Каналу, що Росія бере приклад з Радянського Союзу. В ті часи влада заявляла, що подібні інститути не займаються нічим пов’язаним з оборонним комплексом, однак це було неправдою.

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Інститут розробляв засоби, які застосовують на фронті

Фахівці "Платану" займалися розробкою приладів та комплектуючих для станцій радіоелектронної боротьби. Жданов наголосив, що ЗСУ з "плодами" цього інституту стикається на лінії фронту майже постійно.

Інститут "Платан" – це дуже значуща подія. Росія зберегла традиції Радянського Союзу, коли казали, що начебто там каструлі штампують, а насправді БТР, –

озвучив Жданов.

"На кожних 10 кілометрах фронту розміщена станція радіоелектронної боротьби, кожен танк обладнаний цими засобами, навіть піхота намагається на легких транспортних засобах їх використовувати", – зазначив Жданов.

Військовий експерт припустив, що пожежа у Фрязіно не була випадковою, а є результатом внутрішнього спротиву у Росії. За його словами, якщо стоїть на меті призупинити розробку цих засобів, то важливіше знищити креслення та комп’ютерну техніку з базою даних. Це суттєво затримає процес відновлення цієї бази.

Коротко про пожежу у Фрязіно

Російські ЗМІ назвали причини пожежі у підмосковному місті Фрязіно, де 24 червня загорівся НДІ "Платан". Серед таких: аварійний режим роботи електромережі, вибух газового балона. Заблоковані всередині будівлі працівники в момент загоряння почали вибивати вікна і стрибати з верхніх поверхів. В результаті пожежі є загиблі та постраждалі. Площа пожежі склала 5 тисяч квадратних метрів.