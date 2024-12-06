В Нижнем Новгороде вспыхнул сильный пожар: горит склад или газораспределительная станция

В Нижнем Новгороде России очевидцы наблюдают очень сильный пожар в районе якобы газовой станции. Столбы черного дыма, которые поднимаются в небо виднеются за километры.

В то же время пропагандистские СМИ пишут о возгорании на якобы складе, поэтому точный тип остается неизвестным. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Смотрите также Утром дрон, вероятно, атаковал казарму спецназа Кадырова в Грозном

Что известно о пожаре в Нижнем Новгороде

Россияне жалуются на сильный пожар. Согласно одним сообщениям, возгорание возникло на территории газовой станции, эту информацию подтверждают и украинские мониторинговые каналы. Российские власти одновременно сообщает, что огонь вспыхнул на территории предприятия по изготовлению утеплителя.

Нижегородская область России – пожар. Предварительно газораспределительная инфраструктура,

– пишут "мониторы".

В России вспыхнул пожар: смотрите видео

Отмечается, что причиной возгорания стала не атака беспилотников на регион. Россияне, уверяя, что пожар произошел на предприятии по изготовлению утеплителя, уточняют, мол, на складе хранятся синтетические, хорошо воспламеняющиеся материалы, такие как термовойлок, искусственная кожа, теплозвукоизоляционные панели и тому подобное.

Россияне сообщают о пожаре в Нижнем Новгороде: смотрите видео

По словам очевидцев, пожар видно со всех точек города. Предварительно, площадь возгорания охватила 8,4 тысячи квадратных километров. На месте, как пишут местные телеграм-каналы, работают экстренные службы, информации о пострадавших или погибших не обнародовали по состоянию на сейчас.