Об этом сообщают белорусские СМИ. На месте происшествия на Новополоцком НПЗ работали спасатели, передает 24 Канал.

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В Беларуси горел нефтеперерабатывающий завод

В белорусском министерстве по чрезвычайным ситуациям отметили, что возгорание произошло на ОАО "Нафтан" в Витебской области. Спасатели, по предварительным данным, уже ликвидировали пожар на нефтеперерабатывающем заводе.

Горел блок оборотного водоснабжения в градирне. Предварительно в результате инцидента получил ожоги мужчина 1975 года рождения, работник специализированного ремонтно-строительного управления №3 города Новополоцк,

– говорится в пресс-релизе белорусского МЧС.

Судя по опубликованным МЧС кадров, вспышка была довольно значительная. Неизвестно, как повлиял инцидент на работу предприятия. Руководство "Нафтана" в связи с этим никаких заявлений пока не распространяло. Причину пожара, как отметили белорусское МЧС, еще устанавливают.

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Стоит отметить, что считается, что "Нафтан" – основной источник доходов и иностранной валюты для режима Александра Лукашенко. Ведь это одно из всего двух белорусских нефтеперерабатывающих предприятий.

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