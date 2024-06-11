Про це повідомляють білоруські ЗМІ. На місці події на Новополоцькому НПЗ працювали рятувальники, передає 24 Канал.
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У Білорусі горів нафтопереробний завод
У білоруському міністерстві з надзвичайних ситуацій зазначили, що займання сталося на ВАТ "Нафтан" у Вітебській області. Рятувальники, за попередніми даними, вже ліквідували пожежу на нафтопереробному заводі.
Горів блок оборотного водопостачання у градирні. Попередньо внаслідок інциденту зазнав опіки чоловік 1975 року народження, працівник спеціалізованого ремонтно-будівельного управління №3 міста Новополоцька,
– йдеться у пресрелізі білоруського МНС.
Судячи з опублікованих МНС кадрів, спалах був досить значний. Невідомо, як вплинув інцидент на роботу підприємства. Керівництво "Нафтана" у зв'язку з цим жодних заяв поки не поширювало. Причину пожежі, як зазначили білоруське МНС, ще встановлюють.
Якою була пожежа на Новопольцькому НПЗ: дивіться відео
Варто зазначити, що вважається, що "Нафтан" – основне джерело доходів та іноземної валюти для режиму Алєксандра Лукашенка. Адже це одне з усього двох білоруських нафтопереробних підприємств.
Масштабні пожежі на НПЗ були також у Росії
- Російські пропагандисти повідомляли, що у Краснодарському краї 6 червня палав нафтопереробний завод в Слов'янську-на-Кубані. Займання на цьому заводі зафіксували супутники.
- Цього ж дня також палав Новошахтинський нафтопереробний завод у Ростовській області. Окупанти почали гасити вогонь, однак цю роботу довелося припинити, адже, за словами губернатора Ростовської області Васілія Голубєва, гасіння пожежі призупинили через повторну атаку.
- Також атака дронів на нафтопереробний завод була у Бєлгородській області. Джерело у спецслужбах підтвердило українським ЗМІ причетність ГУР МО до цієї атаки, зазначивши, що ворожі цілі було успішно уражено. Проте деталей атаки співрозмовник не навів.
- Водночас місцева влада Бєлгородської області наполягає, що внаслідок атаки дрона-камікадзе та вибуху сталося загоряння одного з резервуарів. Крім того, там, як завжди, говорять про те, що ніхто не постраждав.