Про це повідомляють білоруські ЗМІ. На місці події на Новополоцькому НПЗ працювали рятувальники, передає 24 Канал.

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У Білорусі горів нафтопереробний завод

У білоруському міністерстві з надзвичайних ситуацій зазначили, що займання сталося на ВАТ "Нафтан" у Вітебській області. Рятувальники, за попередніми даними, вже ліквідували пожежу на нафтопереробному заводі.

Горів блок оборотного водопостачання у градирні. Попередньо внаслідок інциденту зазнав опіки чоловік 1975 року народження, працівник спеціалізованого ремонтно-будівельного управління №3 міста Новополоцька,

– йдеться у пресрелізі білоруського МНС.

Судячи з опублікованих МНС кадрів, спалах був досить значний. Невідомо, як вплинув інцидент на роботу підприємства. Керівництво "Нафтана" у зв'язку з цим жодних заяв поки не поширювало. Причину пожежі, як зазначили білоруське МНС, ще встановлюють.

Якою була пожежа на Новопольцькому НПЗ: дивіться відео

Варто зазначити, що вважається, що "Нафтан" – основне джерело доходів та іноземної валюти для режиму Алєксандра Лукашенка. Адже це одне з усього двох білоруських нафтопереробних підприємств.

Масштабні пожежі на НПЗ були також у Росії