В субботу поздно вечером, 6 апреля, (по киевскому времени) об этом написали российские телеграм-паблики, – информирует 24 Канал. Собственно, речь идет о жилой многоэтажке в городе Нурлате.
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В Татарстане горел дом
В министерстве чрезвычайных дел России сообщили, что площадь возгорания составляла около 80 квадратных метров. Согласно официальным данным, в соответствующем доме зарегистрировано 22 человека, но реальное количество жителей уточняют.
По предварительной информации, в квартире во время установки натяжных потолков взорвался газовый баллон,
– пишут в российском ведомстве.
Телеграм-каналы отмечают, что огонь охватил всего четыре квартиры, уничтожив стены между помещениями. Пострадало 3 человека, 1 человек погиб. На месте в целом работало 40 спасателей, 12 единиц техники: огонь укрощали в течение нескольких часов.
Пожар в жилой многоэтажке Татарстана: смотрите видео с телеграм-каналов
В результате взрыва газа в российском Нурлате вспыхнул пожар: видео с телеграм-каналов
Больше новостей из России: последнее
- В российском городе Орске, что на южном Урале, произошла серия прорывов дамбы, что привело к масштабному затоплению. Первый прорыв зафиксировали 5 апреля, после чего вода затопила значительную часть города, в частности жилые районы. Следствием чрезвычайной ситуации является подтопление более 6 тысяч домов, некоторые из которых полностью ушли под воду.
- Местные власти сначала заявляли об отсутствии угрозы, однако ситуация резко ухудшилась с новыми прорывами. Это вызвало необходимость эвакуации дополнительных районов и привело к большему количеству пострадавших. Российская полиция и службы спасения активно работают, чтобы предотвратить мародерство и оказать помощь пострадавшим.
- В другом регионе России, в городе Азов, произошел подрыв трубопровода, который имел стратегическое значение для транспортировки нефтепродуктов. Этот инцидент вызвал серьезные перебои в работе нефтяной инфраструктуры, что использовали для военных нужд. Украинская разведка сообщила об успешном поражении объекта, имеющего важное значение для России в войне против Украины.