В Киеве на Оболони ночью произошел пожар в многоэтажке: какова причина возгорания

В Оболонском районе Киева поздно вечером 4 августа произошел пожар в многоэтажке. На место происшествия оперативно прибыли спасатели.

Во время тушения пожара спасатели вывели на свежий воздух 3 человек. В конце концов огонь удалось укротить спасателям.

К теме Над Борщаговкой в Киеве поднимается серый дым, его видно за сотню метров: что говорят в ГСЧС

Что известно о пожаре на Оболони в Киеве

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что 4 августа в 22:44 к ним поступило сообщение о пожаре на улице Богатырской.

На месте было установлено, что на 4 этаже 9-этажного жилого дома, произошло возгорание мусора на общем балконе. Пожар ликвидировали в 23:37,

– отметили спасатели.

Пожар на Оболони в Киеве / Фото ГСЧС

Представители ГСЧС отметили, что, к счастью, никто в результате инцидента не пострадал. Причину возникновения пожара будут устанавливать правоохранители.

К слову, 4 августа вечером пожар также произошел и в Киеве на Троещине. В комментарии 24 Канала пресс-секретарь ГСЧС Киева Анастасия Семенчук рассказала, что вспыхнул огонь в Деснянском районе на улице Электротехнической.

На месте происшествия, по словам пресс-секретаря, произошло возгорание мусора и покрышек на открытой территории с распространением на бытовку. На месте происшествия работали пожарные, которые укротили огонь.