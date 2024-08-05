Під час гасіння пожежі рятувальники вивели на свіже повітря 3 людей. Зрештою вогонь вдалося приборкати рятувальникам.

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Що відомо про пожежу на Оболоні в Києві

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що 4 серпня о 22:44 до них надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Богатирській.

На місці було встановлено, що на 4 поверсі 9-поверхового житлового будинку, сталося загоряння сміття на загальному балконі. Пожежу ліквідували о 23:37,

– наголосили рятувальники.

Пожежа на оболоні в Києві / Фото ДСНС

Представники ДСНС зауважили, що, на щастя, ніхто внаслідок інциденту не постраждав. Причину виникнення пожежі будуть встановлювати правоохоронці.

До слова, 4 серпня ввечері пожежа також сталася й у Києві на Троєщині. У коментарі 24 Каналу речниця ДСНС Києва Анастасія Семенчук розповіла, що спалахнув вогонь в Деснянському районі на вулиці Електротехнічній.

На місці події, за словами речниці, сталося загоряння сміття та покришок на відкритій території з розповсюдженням на побутівку. На місці події працювали пожежники, які приборкали вогонь.