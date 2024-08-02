Про це в ексклюзивному коментарі 24 Каналу розповів речник ДСНС Києва Павло Петров. До цього про займання повідомляли місцеві телеграм-канали.

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Які деталі розповіли в ДСНС стосовно пожежі

Павло Петров зазначив, що на Борщагівці у Києві була невелика пожежа. За попередніми даними, там горить сміття.

Залучені більш як три цистерни техніки для гасіння. Вибуху на місці, за попередніми даними, не було, пожежі у будинку не спостерігалося,

– наголосив речник ДСНС Києва.

Він також підкреслив, що постраждалих на місці пожежі у Києві немає.

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Про займання на Борщагівці у місцевих телеграм-каналах писали близько 16:30. На кадрах було видно, що над районом стоїть стовп чорного густого диму.

Займання на Борщагівці: дивіться відео

Очевидці повідомляли, що займання бачили за сотні метрів від місця займання. Вогонь фіксували також з різних куточків Борщагівки.

Вогонь бачили за 100 метрів: дивіться відео

До слова, 18 липня у Києві спалахнула пожежа у Дарницькому районі в супермаркеті "Сільпо" на вулиці Здолбунівській. Рятувальники евакуювали відвідувачів та працівників магазину. Близько через 3 години після повідомлення про вогонь пожежу у "Сільпо" загасили.