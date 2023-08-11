"Хлопковая" ночь в Одинцово: под Москвой вспыхнул мощный пожар

Крайне беспокойной стала ночь для жителей Одинцово под Москвой. Там вспыхнул очень мощный пожар. Говорят, что ее эпицентром стал некий склад.

Как рассказывают росСМИ, предварительно горит склад на Северной улице. Сетью уже активно распространяют фото и видео, а сами пользователи жалуются, что слышали взрывы, передает 24 Канал.

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Что-то горит очень сильно

Оккупанты также сетуют, что накануне в Одинцово удалось сбить один беспилотник. Мол, он летел на Москву тогда.

Масштабный пожар вспыхнул в Одинцово: смотрите видео

Очевидцы с радостью снимают пожар: смотрите видео

В небо над Одинцово вздымается густой дым: смотрите видео

Другие данные свидетельствуют о том, что действительно вспыхнул склад россиян. По имеющейся информации, площадь возгорания – 2000 квадратных метров.

Известно, что на место отправили экстренные службы. Что касается пострадавших и причин возгорания, то соответствующих данных нет.



В Одинцово вспыхнул пожар / Фото из сети



В Одинцово вспыхнул пожар / Фото из сети



В Одинцово вспыхнул пожар / Фото из сети

Взрывов в России будет становиться больше

В этом убежден советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Соответствующий тезис он озвучил в эфире 24 Канала.

В то же время следует помнить, что к взрывам на территории России Украина никак не причастна. Пока оккупанты ощущают на себе справедливые последствия войны, развязанной ими против нашего государства.

Давайте сразу скажем, что Украина не сражается на территории России. На территории России воюет сама Россия. Она сама себя уничтожит. Это однозначно. Мы только можем с вами дополнительно предоставлять консультативные услуги людям, которые говорят о том, как нужно уничтожить россиянами Россию. Не больше, но и не меньше,

– заметил Подоляк.

Советник главы ОП добавил, что количество инцидентов типа взрыва в Сергиевом Посаде будет только расти. Именно там удалось поразить мощное военное производство. Его использовали для производства снарядов и определенного вида ракет.

Неустановленные беспилотники все чаще будут донимать русские военные объекты. Они позволяют отслеживать системы ПВО и получать другую полезную информацию.

Михаил Подоляк добавил, что ГУР и СБУ "имеют достаточно эффективную сеть в России". И ею наши ведомства могут воспользоваться. Он также предположил, что подобных Сергиеву Посаду инцидентов будет становиться только больше.