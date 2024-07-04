Обвалился ангар: в Москве вспыхнул сильный пожар

В Москве вечером 4 июля произошел масштабный пожар. Так, в районе Белорусского вокзала вспыхнул металлический ангар.

Известно, что крыша здания уже обвалилась. Об этом сообщают российские телеграмм-каналы, информирует 24 Канал.

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Пожар охватил металлический ангар в Москве

Вражеские телеграмм-каналы писали, что площадь возгорания достигла 600 квадратов. Там обвалилась крыша помещения, а на место уже прибыл пожарный поезд.

По их информации, ангар на улице Грузинский Вал вспыхнул примерно в 20:40 по местному времени. Сначала площадь возгорания была всего около 100 квадратных метров, однако пламя быстро распространилось и перекинулось на кровлю соседнего помещения. Зазаначалось, что крыша ангара, который вспыхнул, в конце концов, обвалилась.

Там сообщали, что пожарные работают на месте. Относительно пострадавших, то такой информации не было.

Еще в одном телеграмм-канале добавили, что пожар вспыхнул рядом со станцией "Москва-товарная-Смоленская". Там заявили, что на движение пассажирских и пригородных поездов ситуация не влияет. Кроме этого, сообщается, что помещения, вспыхнувших, не используются. Причины происшествия в настоящее время устанавливаются.

Известно, что на месте работали 37 специалистов и 10 единиц техники. Также в тушении пожара участвовал пожарный поезд, о чем сообщали в российском МЧС.

Уже позже, а именно в 21:37 по местному времени, в МЧС России заявили, что пожар полностью ликвидировали.