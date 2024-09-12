Что больше всего боится признать Россия относительно пожара на заводе в Омске

В России 12 сентября на заводе "Омсктрансмаш", который расположен в Омске, произошел пожар. Вероятнее всего, что в России заявят, что это был несчастный случай, однако причиной чрезвычайной ситуации может быть диверсия. Страна-агрессор такую версию происшествия будет пытаться скрыть.

Об этом отметил в эфире 24 Канала руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, подчеркнув, что стоит обратить внимание, что в России довольно часто возникают пожары на заводах и предприятиях, которые вовлечены в сферу военно-промышленного комплекса.

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Важность завода в Омске для России

Мусиенко сообщил, что завод "Омсктрансмаш" задействован в производстве танков, тяжелого вооружения и военной техники. Он работает достаточно мощно. Важность этого завода как раз в том, что сейчас в России возникли проблемы с количеством необходимых танков и бронемашин для ведения войны.

Это то, что противник теряет больше всего. Если посмотреть статистику и рассуждать, что быстрее всего может закончиться в России, то это как раз танки и боевые бронированные машины,

– подчеркнул эксперт.

3 основные причины пожаров на территории России по мнению Мусиенко:

атака беспилотников;

диверсия;

перегрузка систем на объектах, потому что не выдерживают нынешней интенсивности работы в условиях войны.

Россия боится признавать версии, связанные с работой диверсантов

По мнению эксперта, страна-агрессор может сказать, что упали обломки дронов, якобы сбитых; что произошло короткое замыкание; нарушение правил пожарной безопасности; или назовут это хулиганством. Однако версию, что это могла быть диверсия, со слов Мусиенко, Кремль боится больше всего.

Если говорить о деятельности разведывательных сообществ, их цель – наличие агентуры на местах, тех, кто готов передавать данные и координаты в силу разной мотивации, это уже не имеет значения. Кто-то это может выполнять за деньги, кто-то из-за идеологической составляющей. Украинская разведка работает над тем, чтобы привлекать людей и хорошо, что такие в России есть,

– подытожил Мусиенко.

Российские СМИ сообщили о пожаре на заводе "Омсктрансмаш", который производит военную технику, 12 сентября. Очевидцы рассказали об столбе дыма и опубликовали в соцсетях кадры с места происшествия. Омский завод производит САУ, "Сонцепёк" и другую военную технику. Сейчас находится под санкциями из-за полномасштабной войны, которую развернула Россия против Украины.