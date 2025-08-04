Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Киев24".

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Что рассказали жители отеля "Власта" о взрыве?

На месте событий журналисты пообщались с гостями отеля.

Они сказали, что действительно слышали взрыв. Он прогремел на 9 этаже в комнате одного из жителей этого отеля. Из-за этого разгорелся пожар,

– отметила Екатерина Олейник.

Журналистка добавила, что сгорела эта комната, соседние пострадали.

Заметим, полицейские еще устанавливают причину пожара в гостинице "Власта". Сейчас известно о 6 пострадавших. В частности, 4 взрослых в возрасте от 25 до 62 лет и 2 несовершеннолетних, – 14-летние братья.

В полиции сообщили, что все пострадавшие доставлены в больницу. Медики уточняют их диагнозы.

К слову, спасатели показали изнутри отель "Власта" после пожара. Также рассказали о сложностях тушения.