Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Львовской области.

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В каком состоянии дети, которые пострадали во "Власте"?

Как рассказали в полиции, есть 6 пострадавших. Среди них четверо взрослых в возрасте от 25 до 62 лет и двое несовершеннолетних – 14-летние братья.

Все они были доставлены в больницу, медики уточняют их диагнозы,

– написали в ведомстве.

Сейчас правоохранители устанавливают, почему произошел пожар в гостинице Львова. Решается вопрос правовой квалификации события.

В городском совете сообщили, что, предварительно, в номере мужчины произошел взрыв. Ведь один из пострадавших получил сильные ожоги.

В ГСЧС подчеркнули, что пожар в гостинице на Клепаровской уже потушили. Известно, что возгорание возникло в одной из комнат. Также сгорели соседние комнаты и повреждены верхние этажи.

К тушению привлекли 70 спасателей и 11 единиц техники.

Всех жителей и работников отеля эвакуировали.