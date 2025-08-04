Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Львівської області.

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В якому стані діти, які постраждали у "Власті"?

Як розповіли в поліції, є 6 потерпілих. Серед них четверо дорослих віком від 25 до 62 років та двоє неповнолітніх – 14-річні брати.

Усі вони були доставлені до лікарні, медики уточнюють їх діагнози,

– написали у відомстві.

Зараз правоохоронці встановлюють, чому сталася пожежа в готелі Львова. Вирішується питання правової кваліфікації події.

У міській раді повідомили, що, попередньо, в номері чоловіка стався вибух. Адже один із постраждалих дістав сильні опіки.

В ДСНС підкреслили, що пожежу в готелі на Клепарівській уже загасили. Наразі відомо, що загоряння виникло в одній з кімнат. Також згоріли сусідні кімнати і пошкоджені верхні поверхи.

До гасіння залучили 70 рятувальників і 11 одиниць техніки.

Усіх мешканців і працівників готелю евакуювали.