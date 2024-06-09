Под Броварами ночью горел склад площадью 4 000 квадратных метров

9 июня 2024, 15:15
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Ночью 9 июня в Киевской области вспыхнул склад, на котором хранились поддоны. Общая площадь пожара достигала 4 000 квадратных метров.

Спасатели ликвидировали пожар. В ГСЧС также показали фото, сделанные во время тушения огня.

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Пожар в Киевской области

Как рассказали в ГСЧС, ночью 9 июня к ним поступило сообщение о возгорании склада с поддонами на территории Зазимской территориальной общины, что в Броварском районе. Общая площадь возгорания составила 4000 квадратных метров.

Пожар удалось погасить в 04:55. Кроме спасателей, к ликвидации возгорания привлекли сельские пожарные команды "Зазимы", "Погреба", "Пуховка".

Ликвидация пожара в Броварском районе / фото ГСЧС

"На тушение привлекалось 29 спасателей и 9 единиц техники", – констатировали чрезвычайники.

Пожары в Украине

  • 8 июня в Харькове вспыхнул сильный пожар площадью 1 800 квадратных метров. Густой черный столб дыма был виден из всех районов города. В ГСЧС сообщили, что на открытой территории загорелись отходы пластика и пленки. Огонь частично перекинулся на 2 здания СТО и административное здание.
  • 7 июня после ночной атаки врага пожар вспыхнул на промышленном объекте в Киевской области. Спасатели несколько часов пытались справиться с возгоранием. Столб дыма был виден за десятки километров. К счастью, обошлось без пострадавших.
  • 6 июня враг масштабно обстрелял Херсон. Одновременно по разным адресам возникло 5 пожаров. В частности, стало известно, что россияне уничтожили еще один "Эпицентр" в Херсоне. Он не работал с мая прошлого года, когда был сильно поврежден артиллерийским обстрелом.

Автор: Дмитро Усик