Под Киевом произошел масштабный пожар, столб дыма виден из столицы: что произошло

В Вышгородском районе Киевской области 15 мая возник пожар. Предварительно причиной пожара стало возгорание подстилки в лесном массиве.

На месте происшествия работают все необходимые службы. Информации о пострадавших и площади возгорания пока нет.

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15 мая в одном из районов Киевской области возник пожар. В настоящее время горит лесная подстилка и одиночные деревья,

– сообщили в полиции.

В ГСЧС уточнили, что пожар произошел в Вышгородском районе столицы.

Масштабы пожара в лесном массиве от Киева: видео

За сутки в Киевской области возникло 27 пожаров, 11 из них — это возгорание в природных экосистемах. Специалисты ГСЧС с помощью квадрокоптеров провели облет мест залеганий торфяников.