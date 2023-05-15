На місці події працюють усі необхідні служби. Інформації про постраждалих та площу загоряння, поки немає.

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15 травня в одному із районів Київської області виникла пожежа. Наразі горить лісова підстилка та поодинокі дерева,

– повідомили в поліції.

У ДСНС уточнили, що пожежа сталась у Вишгородському районі столиці.

Масштаби пожежі у лісовому масиві від Києвом: відео

Впродовж доби на Київщині виникло 27 пожеж, 11 з них — це загоряння в природних екосистемах. Фахівці ДСНС за допомогою квадрокоптерів провели обліт місць залягань торфовищ.