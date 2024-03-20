Российские телеграм-каналы пишут, что в Подмосковье прогремели взрывы. Кроме этого, там также вспыхнул масштабный пожар, передает 24 Канал.

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Загорелась многоэтажка

В поселке Сапроново, что под Москвой вспыхнула недостроенная многоэтажка в ЖК "Брусника". В то же время, почему местные слышали взрывы неизвестно.

На 20 этаже загорелся утеплитель. Телеграмм-канал пишут, что с места пытался спастись строитель.

Российские СМИ также распространяют видео пожара. Над многоэтажкой поднимается черный дым. Вероятно, последствия возгорания будут значительными. пишут, что в огне оказалось 50 квадратных метров.

Под Москвой вспыхнула многоэтажка: смотрите видео

В Москве 9 февраля вспыхнул мощный пожар