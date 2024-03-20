Російські телеграм-канали пишуть, що у Підмосков'ї прогриміли вибухи. Крім цього, там також спалахнула масштабна пожежа, передає 24 Канал.

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Загорілась багатоповерхівка

У селищі Сапроново, що під Москвою спалахнула недобудована багатоповерхівка у ЖК "Брусниця". Водночас, чому місцеві чули вибухи невідомо.

На 20 поверсі загорівся утеплювач. Телеграм-канал пишуть, що з місця намагався врятуватись будівельник.

Російські ЗМІ також поширюють відео пожежі. Над багатоповерхівкою здіймається чорний дим. Ймовірно, наслідки займання будуть значними. пишуть, що у вогні опинилось 50 квадратних метрів.

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