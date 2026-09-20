Прямо рядом с базой ПВО: спутники выявили интересную деталь атаки на склады в Подмосковье

В Раменском районе Московской области 20 сентября разразился масштабный пожар на территории комплекса "Современные складские технологии". Огонь охватил объект на участке площадью почти 60 гектаров вблизи военного городка зенитно-ракетного полка.

Подробности о расположении складов сообщает мониторинговая группа "Крымский ветер" со ссылкой на данные спутниковой съемки.

Что известно о пожаре на складах?

Спутники зафиксировали очаги возгорания вблизи села Бритово в сельском поселении Софьинское.

Объект предприятия "Современные складские технологии" расположен на территории общей площадью 59,4 гектара. Отметим, что украинская компания Fire Point подтвердила атаку на объект. Там указали, что операцию по поражению выполнили с помощью дронов FP-1.

Расположение комплекса, загоревшегося в результате атаки БПЛА: смотрите фото "Крымского ветра"

Показательно и то, что непосредственно рядом с этим комплексом расположено военный городок Тимонино, где базируется зенитный ракетный полк российских войск. Именно с этой территории подразделения ПВО России регулярно запускали ракеты. На этот момент обратил внимание также и мониторинговый ресурс Exilenova+.

Там отметили, что на одном из кадров пожара виден ЗРК "Панцирь". Он, однако, спасти от ракетного удара не смог.

Следует упомянуть и о том, что во время атаки дронов 20 сентября загорелся также один из ключевых НПЗ России в Капотне. Кстати, мэр российской столицы Сергей Собянин назвал атаку "самой массированной" и сообщил о якобы сбитых сотнях БПЛА на подлете к Москве.