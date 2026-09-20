Поробиці розташування складів повідомляє моніторингова група "Кримський вітер" з посиланням на дані супутникової зйомки.

Що відомо про пожежу на складах?

Супутники зафіксували осередки займання поблизу села Брітово в сільському поселенні Соф'їнське.

Об'єкт підприємства "Сучасні складські технології" розташований на території загальною площею 59,4 гектара. Зауважимо, що українська компанія Fire Point підтвердили атаку на об'єкт. Там зазначили, що операцію з ураження виконали за допомогою дронів FP-1.

Розташування комплексу, який загорівся внаслідок атаки БпЛА: дивіться фото "Кримського вітру"

Показово й те, що безпосередньо поруч із цим комплексом розміщене військове містечко Тімоніно, де базується зенітний ракетний полк російських військ. Саме з цієї території підрозділи ППО Росії регулярно випускали ракети. На цей момент звернув увагу також і моніторинговий ресурс Exilenova+.

Там зауважили, що на одному з кадрів пожежі видно ЗРК "Панцир". Він, однак, врятувати від прильоту не зміг.

Слід згадати й про те, що під час дронової атаки 20 вересня загорівся також один з ключових НПЗ Росії у Капотні. До речі, мер російської столиці Сергій Собянін назвав атаку "наймасованішою" і відзвітував про нібито збиття сотень БпЛА на підльоті до Москви.