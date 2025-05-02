В Житомире вспыхнул полигон с отходами: в городе закрыли школы

Днем 1 мая в Житомире на полигоне твердых бытовых отходов вспыхнул пожар. За ночь возгорание удалось локализовать.

По состоянию на утро 2 мая дальнейшее распространение огня по территории полигона удалось остановить. К тушению пожара были задействованы 31 огнеборец и 9 единиц техники, передает 24 Канал со ссылкой на Житомирский городской совет.

Смотрите также Россия ударила по локомотиворемонтному заводу в Запорожье

Какая экологическая ситуация в городе

Пока экологи осуществляют мониторинг состояния атмосферного воздуха. Это позволит определить уровень загрязнения.

Учитывая рекомендации экспертов, было принято решение о временном изменении работы учебных заведений.

Школы Житомира 2 мая будут работать в дистанционном формате, а детские сады – в обычном режиме, однако прогулки на открытом воздухе временно отменены.

Отменяются все соревнования и тренировки спортивных школ, запланированы на свежем воздухе.

Пожар на полигоне отходов в Житомире / Фото ГСЧС

К слову, недавно в Черкассах было зафиксировано загрязнение воздуха с высокими концентрациями формальдегида, диоксида азота, пыли и тому подобное.