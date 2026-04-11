В Польше произошел масштабный пожар на заводе шин, горят тысячи покрышек

В Польше произошел масштабный пожар на заводе по переработке шин, где в пламени оказались тысячи единиц резины. Огонь вспыхнул еще накануне и быстро распространился на большие склады материалов.

К ликвидации пожара привлекли более 100 спасателей, а ситуацию контролируют с помощью дронов. Об этом пишет RMF 24.

Смотрите также Мощные фейерверки: в российском Владикавказе прогремел взрыв "на складе с пиротехникой"

Что известно о пожаре?

В польском Розентале в Померании продолжается масштабный пожар на заводе по переработке шин. Огонь вспыхнул в 10 апреля около 16:45, когда загорелась машина для измельчения шин и одна из складских куч пеллет.

Пожар быстро распространился из-за большого количества горючего материала, и в результате в пламени оказались тысячи шин. Густой черный дым был виден на значительном расстоянии, что вызвало беспокойство местных жителей.

По состоянию на субботу, 11 апреля, пожар удалось локализовать, он больше не распространяется, однако спасательные работы продолжаются. На месте работают более 100 пожарных, а для разбора завалов используют тяжелую технику, в частности погрузчики и экскаваторы.

Пожар локализован, и он больше не распространяется – его местоположение установлено. Пожарные работы продолжаются,

– сообщил в субботу младший капитан Ярослав Лисица, который дежурит в Воеводском командовании Государственной пожарной службы в Гданьске.

Также привлечено специализированную химико-экологическую спасательную группу, которая проверяет качество воздуха в районе пожара. Дополнительно работает команда дронов с тепловизионным оборудованием для мониторинга очагов тления.

Власти сообщают, что непосредственной угрозы для населения нет, однако жителям рекомендуют оставаться дома и не открывать окна. Информации о пострадавших пока не поступало.

Пожар в польском Розентале / Фото KW ГАЭС Гданьск

Масштабные пожары в других странах: последние новости