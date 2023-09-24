В Киеве горел приют "Котохата": что говорят в полиции

Трагедия произошла на Теремках. Полиция уже открыла уголовное производство по факту пожара.

Пожар произошло близко 23:00 23 сентября на улице Заболотного в Голосеевском районе. Известно о погибших, а также раненых четырехлапых.

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Мог быть поджог

Еще вчера местные сообщали, что в приюте для кошек вспыхнул пожар. В результате пострадали около 60 четырехлапых. Писали, что все животные погибли.

На следующий день стало известно о семи погибших кошках, остальные получили ожоги – их доставили в ветеренарскую клинику.

"Котохату" создали волонтеры. Местные жители заботились о животных и наблюдали за ними. В приюте на момент пожара находилось около 60 кошек.

Тем временем в полиции начали расследование по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества, повлекшего тяжкие последствия.

Правоохранители еще выясняют все обстоятельства инцидента.

Если у вас есть информация об обстоятельствах данного пожара или вы стали очевидцами, просим сообщить об этом по телефону дежурной части Голосеевского управления полиции.

0 (63) 445 79 73 или на спецлинию 102,

– просят в полиции.

Накануне в Киеве тоже загорелся пожар

В Печерской госадминистрациисообщили, что причины пожара еще будут устанавливать правоохранители. Пока нельзя сделать никаких выводов, в частности, относительно был ли это поджог или нет.

Под утро 22 сентября огонь охватил одноэтажное офисное здание на Радужной. Речь идет о возгорании на площади 250 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.

Впоследствии выяснилось, что загорелся сервисный центр. К моменту пожара в здании находился охранник, но ему удалось спастись. По словам мужчины, он заметил пламя в цехе. Пытался самостоятельно погасить огонь с помощью огнетушителя, однако ему это не удалось.