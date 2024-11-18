Часть людей выпрыгивала из окон поликлиники, передает 24 Канал со ссылкой на УНИАН.

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Что известно о пожаре в Екатеринбурге

Российские СМИ сообщают, что густой черный дым видно за несколько километров от пожара. Издание E1 опубликовало кадры, на которых люди выпрыгивают из окон городской поликлиники.

Люди выпрыгивают из окон поликлиники в Екатеринбурге: смотрите видео

Пожар в Екатеринбурге: смотрите видео

По данным журналистов, в результате пожара пострадал один человек. Однако пока огонь удалось потушить.

16 ноября в 18:44 в Днепровском районе Киева произошел пожар на рынке "Десна". Возгорание произошло в торговом павильоне. Пожар площадью 50 квадратных метров удалось ликвидировать.

После ликвидации огня к медикам обратилось два человека, одного из которых госпитализировали. Сейчас причины возгорания неизвестны, но правоохранители обещают их выяснить.