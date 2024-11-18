Частина людей вистрибувала з вікон поліклініки, передає 24 Канал з посиланням на УНІАН.

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Що відомо про пожежу в Єкатеринбурзі

Російські ЗМІ повідомляють, що густий чорний дим видно за декілька кілометрів від пожежі. Видання E1 опублікувало кадри, на яких люди вистрибують з вікон міської поліклініки.

Люди вистрибують з вікон поліклініки в Єкатеринбурзі: дивіться відео

Пожежа в Єкатеринбурзі: дивіться відео

За даними журналістів, внаслідок пожежі постраждала одна людина. Проте наразі вогонь вдалося загасити.

16 листопада о 18:44 у Дніпровському районі Києва сталася пожежа на ринку "Десна". Загоряння відбулося в торгівельному павільйоні. Пожежу площею 50 метрів квадратних вдалося ліквідувати.

Після ліквідації вогню до медиків звернулося дві людини, одну з яких госпіталізували. Наразі причини займання невідомі, але правоохоронці обіцяють їх з'ясувати.